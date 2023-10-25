محمد بن زايد: نهج الإمارات راسخ في تعزيز الجهود العالمية ‏نحو مجتمعات آمنة

استقبل الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم ‏الأربعاء، وفداً من المشاركين في كل من الاجتماع الخامس ‏لوزراء الداخلية لدول التحالف الأمني الدولي، والنسخة ‏السابعة من “الحوار الإستراتيجي” والذي تنظمه منظمة ‏الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” وتستضيفه وزارة ‏الداخلية.‏

ورحّب السيخ محمد بن زايد بضيوف الدولة، خلال اللقاء الذي ‏جرى في قصر الشاطئ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ‏وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.‏

وأعرب الرئيس الاماراتي عن تمنياته لهم التوفيق في ‏اجتماعاتهم وحواراتهم للخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز ‏التنسيق والعمل الدولي المشترك لحماية أمن المجتمعات ‏وسلامتها، مؤكداً المسؤولية الجماعية المشتركة في تعزيز ‏الأمن والتي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون والحوار ‏لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية حتى تنعم ‏شعوب العالم بالأمن والأمان والاستقرار.‏

وأكد أن استضافة الامارات هذه الاجتماعات “يأتي في إطار ‏نهجها الراسخ في التعاون لتعزيز جهود دول العالم والمجتمع ‏الدولي نحو مجتمعات آمنة ومستقرة”.‏

بدوره، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لاستضافة دولة ‏الإمارات هذه الاجتماعات والملتقيات الدولية الهامة وحرصها ‏على إنجاح رسالتها وأهدافها لما فيه مصلحة شعوب العالم ‏أجمع. ‏

وضم الوفد عدداً من وزراء الداخلية في الدول الأعضاء في ‏التحالف الأمني بجانب مسؤولي عدد من المنظمات والوكالات ‏الإقليمية والدولية المشاركين في الحوار الاستراتيجي المتعلق ‏باستحداث بنية فاعلة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من ‏أجل مواجهة التحديات العالمية واللذين استضافتهما دولة ‏الإمارات.

كما ضم الأمين العام لمجلس ‏وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ورئيس المنظمة الدولية للشرطة ‏الجنائية “الإنتربول” اللواء أحمد ناصر الريسي والأمين العام ‏للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ويورغن شتوك ‏وعدداً من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة.‏