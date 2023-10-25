محمد بن زايد: نهج الإمارات راسخ في تعزيز الجهود العالمية ‏نحو مجتمعات آمنة

استقبل الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، وفداً من المشاركين في كل من الاجتماع الخامس لوزراء الداخلية لدول التحالف الأمني الدولي، والنسخة السابعة من “الحوار الإستراتيجي” والذي تنظمه منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” وتستضيفه وزارة الداخلية.
ورحّب السيخ محمد بن زايد بضيوف الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وأعرب الرئيس الاماراتي عن تمنياته لهم التوفيق في اجتماعاتهم وحواراتهم للخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز التنسيق والعمل الدولي المشترك لحماية أمن المجتمعات وسلامتها، مؤكداً المسؤولية الجماعية المشتركة في تعزيز الأمن والتي تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون والحوار لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية حتى تنعم شعوب العالم بالأمن والأمان والاستقرار.
وأكد أن استضافة الامارات هذه الاجتماعات “يأتي في إطار نهجها الراسخ في التعاون لتعزيز جهود دول العالم والمجتمع الدولي نحو مجتمعات آمنة ومستقرة”.
بدوره، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لاستضافة دولة الإمارات هذه الاجتماعات والملتقيات الدولية الهامة وحرصها على إنجاح رسالتها وأهدافها لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع.
وضم الوفد عدداً من وزراء الداخلية في الدول الأعضاء في التحالف الأمني بجانب مسؤولي عدد من المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية المشاركين في الحوار الاستراتيجي المتعلق باستحداث بنية فاعلة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من أجل مواجهة التحديات العالمية واللذين استضافتهما دولة الإمارات.
كما ضم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” اللواء أحمد ناصر الريسي والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ويورغن شتوك وعدداً من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة.