محمد بن زايد وماكرون يبحثان توظيف الموارد المشتركة لمحاربة كورونا

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توظيف الموارد المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ولي عهد أبو ظبي على “تويتر”، الاثنين: “خلال مكالمتي الهاتفية مع صديقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثنا عن تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتعاون الاقتصادي ضمن مجالات ذات أولوية مشتركة”.

وأضاف: “كما بحثنا سبل توظيف الخبرات والموارد المشتركة لمواجهة وباء كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وحسب “رويترز” قال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن حظر التجول الذي يمتد حاليا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحا سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساء حتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الإمارات اليوم الاثنين 832 حالة إصابة جديدة بكورونا وأربع حالات وفاة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 24190 حالة والوفيات إلى 224.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 315 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى نحو 84 ألف إصابة.