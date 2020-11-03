محمد بن زايد وميركل يبحثان مكافحة التطرف

شدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على ضرورة مكافحة التطرف بكافة أشكاله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على صفحته عبر موقع “تويتر”: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثنا خلاله مستجدات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله إضافة إلى تكثيف جهودنا في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

تلقيت اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثنا خلاله مستجدات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله إضافة إلى تكثيف جهودنا في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 3, 2020

وتأتي تأكيدات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسط موجه من العمليات الإرهابية التي تضرب أوروبا كان أحدثها بالعاصمة النمساوية فيينا مما أسفر عن قتلى وجرحي من المدنيين وذلك بعد أيام قليلة من عملية ‘إرهابية في فرنسا.