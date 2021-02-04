محمد بن زايد يهنئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، التزام الإمارات بتعزيز قيم التآخي والحوار.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الأول باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، حيث قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر تويتر: “نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش.. وبهذه المناسبة وتقديراً لإسهاماتهما وجهودهما نهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن بحصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات منبثقة من وثيقة الأخوة الإنسانية”.

ويحتفي العالم في 4 من شباط الجاري للمرة الأولى باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك بعد مبادرة تقدمت بها كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بهدف جعل هذا اليوم مناسبة سنوية.

وتعد المناسبة إنجازا تاريخيا ما كان ليشهد النور لولا سلسلة طويلة من المبادرات والجهود الدؤوبة التي بذلتها دولة الإمارات على مدى سنوات في سبيل تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً.