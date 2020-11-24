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محمد بن زايد يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح قمة العشرين

منذ 6 دقائق
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، المملكة العربية السعودية بنجاح قمة مجموعة العشرين.

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر”: “أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح “قمة مجموعة العشرين” برئاسة المملكة”.

وأضاف: “النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا”.

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