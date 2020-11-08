محمد بن زايد يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة، السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر”: “خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق”.

خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 7, 2020

وأضاف: “الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.