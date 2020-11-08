استمع لاذاعتنا

محمد بن زايد يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات

منذ 36 دقيقة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

A A A
طباعة المقال

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة، السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر”: “خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق”.

وأضاف: “الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.

    المزيد من أخبار العالم

    المدن الأمريكية تشهد احتفالات بفوز بايدن
    هكذا احتفل الديمقراطيون بفوز بايدن في الانتخابات
    جو بايدن
    أول مسؤول إيراني يعلّق على فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    ترامب يعود للبيت الأبيض

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بشرى الخليل
    بشرى الخليل لـ”سؤال محرج”: أفضّل نصر الله والقذافي على الصدر وبري
    علماء يتوقعون بقاء كورونا للأبد
    مفاجآت كورونا: 7 أشكال للفيروس.. وعلماء يتوقعون بقاءه للأبد
    يفقد مرضى كورونا حاسة الشم خلال الإصابة وتمتد لفترة قليلة بعد مرحلة الشفاء
    اتبعوا هذه النصائح لاستعادة حاسة الشم خلال كورونا