الأمير محمد بن سلمان: مخزون السعودية من القمح جاهز للشعب اللبناني

غرّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر “تويتر”:

“بيروت في قلوبنا.. صوتك وصل ابشر سندعم شعب لبنان بالغذاء والدواء والمستشفيات الميدانية وتوفير كافة احتياجاته والدعم سيكون بإشراف سعودي مباشر.

ومن يقول إن بيروت منكوبة أو لبنان منكوب أو القمح لا يكفي لبنان، نقول له إن مخزون السعودية من القمح جاهز للشعب اللبناني ولن نخذل اخواننا العرب بكافة طوائفهم ودياناتهم ونؤكد ما دامت الخيمة السعودية قائمة العربي لايضام نحن معكم”.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سارع ومنذ اليوم الأول لكارثة انفجار مرفأ بيروت إلى مساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.

وانطلقت فرق إسعاف جمعية سبل السلام التي يدعمها المركز من شمال لبنان إلى بيروت لمساندة الطواقم الطبية اللبنانية والمساعدة في نقل الجرحى، كما انتقل فريق متخصص من مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال الممول من المركز لمواكبة أعمال الإجلاء الطبي وتقديم الخدمات الإسعافية وخدمات الرعاية الصحية الطارئة في بيروت، كما أعلن مركز الأمل عن قيامه بحملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياج الكبير للجرحى والمصابين في مستشفيات بيروت.