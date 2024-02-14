محمود عباس يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، الجميع، وخاصة حركة حماس، بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى من أجل حماية الشعب الفلسطيني وإزالة كافة العقبات.

وقال عباس، في تصريح صحافي: “إنه أمام الحرب الشاملة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فإننا نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا”.

وطالب عباس الإدارة الأميركية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة.

وقال الرئيس عباس: “إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف عباس “نحمل الجميع مسؤولية وضع أي عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل الصفقة، لأن الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان لأن يتحمل الجميع المسؤولية”.

وتابع: “نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أي كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

وتتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ131، مع تواصل الغارات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، وتصاعد التحذيرات من مخاطر الهجوم على مدينة رفح المكتظة التي نزح إليها الأهالي من شمال القطاع ووسطه، باعتبارها “مناطق آمنة”، كما زعم جيش الاحتلال في بداية الحرب.

وبشأن الـ24 ساعة الأخيرة، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد المدنيين، راح ضحيتها 103 شهداء و145 مصاباً. وأشارت إلى ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيداً و68291 مصاباً منذ بدء الحرب على غزة.