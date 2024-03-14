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محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

منذ 30 ثانية
محمود عباس ومحمد مصطفى

محمود عباس ومحمد مصطفى

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أعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس 14 آذار/مارس الجاري، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عيّن محمد مصطفى رئيسا للوزراء في السلطة الفلسطينية.

ويأتي تعيين مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح السلطة الفلسطينية التي تدير الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتحسين حكمها في الضفة الغربية المحتلة حيث يقع مقرها.

وذكرت وفا أن رئيس الوزراء الجديد كُلف بقيادة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ويحل مصطفى محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في فبراير/ شباط الماضي.

وقال اشتية بعد تقديم استقالة حكومته: “أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.

    المصدر :
  • رويترز

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