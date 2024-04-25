محمود عباس يناشد الدول المانحة لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس من الدول المانحة دعم الحكومة الفلسطينية الجديدة للقيام بمهامها في الضفة الغربية وغزة والقدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلا عباس إن “الحكومة الفلسطينية الجديدة ستقوم بمهامها في الضفة وغزة والقدس والقيام بجهود الإغاثة الإنسانية، وبالإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وأضافت الوكالة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عباس ورئيس فلندا الكسندر ستوب.

وتابعت الوكالة أن قيام الحكومة بمهامها “يتطلب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعم برامجها”.

وعيَن عباس الخبير الاقتصادي محمد مصطفى رئيسا للحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم أعضاء تكنوقراط خلفا للحكومة السابقة برئاسة محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال عباس خلال المكالمة الهاتفية “إن دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذهاب إلى الجمعية العامة ومواصلة السعي للحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين”.

ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية الفلسطينيين قبل أيام من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدامها حق النقص (الفيتو) خلال جلسة لمجلس الأمن.