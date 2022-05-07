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مخابرات سيؤول تكشف عن موعد محتمل لتجربة “نووية” كورية شمالية

منذ 4 دقائق
صواريخ كورية شمالية

صواريخ كورية شمالية

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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن بارك جي-ون رئيس مخابرات كوريا الجنوبية قوله اليوم السبت إن كوريا الشمالية قد تجري اختبارا نوويا في الفترة بين تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك-يول يوم الثلاثاء وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سول في وقت لاحق هذا الشهر.

وأبلغ بارك يونهاب عبر الهاتف بأنه إذا قامت كوريا الشمالية بتصغير وتخفيف وزن رؤوسها النووية فيمكنها أيضا تجهيز الصواريخ قصيرة المدى برؤوس نووية، مضيفا أن الاختبار النووي المحتمل يعتبر شديد الأهمية لأنه قد يهدد كوريا الجنوبية واليابان.

في السياق أعلن الجيش الياباني ووسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا اليوم السبت.

وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش يعتقد أنه صاروخ باليستي.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية على تويتر أن القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.

كانت الولايات المتحدة، حذّرت الجمعة، من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

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