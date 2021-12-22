الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخاوف إسرائيلية من امتلاك إيران أسلحة نووية بحماية مفاوضات فيينا

22 - ديسمبر - 2021
محطة نووية إيرانية

محطة نووية إيرانية

A A A
طباعة المقال

التقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، أمس الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان.

وشارك بالاجتماع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ، والسفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس، ومسؤولون كبار من المجلس القومي الأمريكي وممثلون عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعبر الرئيس الإسرائيلي في الاجتماع عن مخاوفه من تقدم إيران نحو امتلاك أسلحة نووية بحماية مفاوضات فيينا.

وقال لساليفان إن “الشرق الأوسط مقسم اليوم إلى تحالفات – تحالف إسرائيل ودول عربية تسعى إلى السلام، تحارب إيران وتعمل من أجل عالم أفضل لمواطنيهم، مقابل تحالف الإرهاب الإيراني وأذرعتها التي تسعى لزعزعة أمن المنطقة”.

كما عبر هرتصوغ عن تقديره الكبير للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وشكر الإدارة الأمريكية على الحفاظ وتعزيز العلاقة الهامة والقوية بين البلدين.

ووصل مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل في زيارة لمدة 24 ساعة، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإسرائيليين للبحث في تطورات المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا.

ويرافق سوليفان، في زيارته، منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكجورك. وبحسب موقع «إسرائيل اليوم»، من المتوقّع أن يجتمع سوليفان غداً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة لبحث تعزيز العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار
    الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
    إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
    علما إسرائيل وبولندا
    إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة