مخاوف شحّ المعروض تدفع أسعار النفط الى أعلى مستوى في شهرين

تستمر مخاوف شح الامدادات النفطية الى السوق العالمية، بفعل سعي الاتحاد الاوروبي الى حظر المشتقات النفطية من روسيا، في إطار فرض العقوبات على موسكو نتيجة الغزو العسكري لأوكرانيا.

و ارتفعت أسعار النفط حوالي ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في شهرين، بفعل مؤشرات على شح المعروض قبل موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يتنازع فيه الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر واردات الخام من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 3.21 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 117.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.98 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 114.31 دولار.

وارتفع خام برنت لليوم السادس على التوالي وهو في طريقه لأعلى إغلاق منذ 25 آذار. ويتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى إغلاق منذ 23 آذار.

كما أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 أيار، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق. وقال محللون إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي، ردا على ما تطلق عليه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، دفع الأسعار إلى الارتفاع.

في االسياق، قال رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل” إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 أيار.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إبرام اتفاق بشأن حظر النفط الروسي في غضون أيام أو النظر في “أدوات أخرى”.

وما زالت المجر حجر عثرة أمام التأييد الجماعي اللازم لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتضغط المجر من أجل الحصول على نحو 750 مليون يورو (800 مليون دولار) لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الاستغناء عن النفط الروسي.

وحتى بدون حظر رسمي، يتوفر القليل من النفط الروسي في السوق إذ يتجنب المشترون والشركات التجارية التعامل مع موردي النفط الخام والوقود من روسيا.