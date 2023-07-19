الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخاوف صينيّة من تحرّكات أميركا لفرض قيود تجاريّة: تُهدد قطاع الرقائق

منذ 36 دقيقة
حرب الرقائق بين أميركا والصين - تعبيرية

حرب الرقائق بين أميركا والصين - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية اليوم الأربعاء، أنّ الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأميركية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه الموصلات وتهدد مصالح المستهلكين.

وأضافت الرابطة في بيان: “أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا لا يمكن تجنبه أو إصلاحه للاقتصاد العالمي”.

وأشار البيان إلى أن قطاع أشباه الموصلات الصيني يرحب بالتعاون المفتوح وسيواصل الابتكار.

وجاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أميركية مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين لمناقشة السياسة حيال الصين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس تركمانستان يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى - واس
القمّة الأولى من نوعها.. قادة دول مجلس التعاون ودول وسط آسيا يتوافدون إلى جدّة
هنري كيسنجر
كيسنجر في بكين.. وقضيّة تايوان أولويّة صينيّة!
عناصر من الشرطة في كينيا- أرشيفية
كينيا.. إغلاق المدارس على وقع الاستعداد لموجة احتجاجات جديدة

الأكثر قراءة

صاحب المطعم بلال جرّاح
المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
سد المسيلحة
سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
غارات إسرائيلية على سوريا
غارات إسرائيلية تستهدف مراكز حزب الله في دمشق وريفها