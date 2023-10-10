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مخاوف من انخفاض الإمدادات ترفع أسعار الغاز في أوروبا

منذ 42 دقيقة
أزمة الغاز تثير قلق أوروبا

أزمة الغاز تثير قلق أوروبا

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ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في التعاملات الصباحيّة، بنسبة 6 في المئة مُتجاوزةً للمرة الأولى منذ 22 آب الماضي مستوى الـ500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وصعدت العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني المقبل على مؤشر TTF، الذي يعد أكبر مركز غاز في أوروبا، بنسبة 6.4 في المئة إلى 507.7 دولار لكل ألف متر مكعب.
وفي بداية التعاملات، زادت العقود الآجلة للوقود الأزرق بنسبة 2.2 في المئة إلى 487.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، أشار تجّار ومتعاملون في السوق إلى مخاوف من انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا بسبب إضرابات في مصانع كبرى في البلاد، وكذلك تراجع الإمدادات من النروج.

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