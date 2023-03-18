مخاوف من تداعيات "مذكرة اعتقال" بوتين على مستقبل الحرب

تصدرت مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزعم ارتكاب جرائم حرب، الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية، في خطوة وصفت بـ”الرمزية للغاية، لكنها تتضمن وزناً أخلاقياً”، وسط مخاوف من تداعيات القرار على مستقبل الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن المذكرة المفاجئة عمقت من عزلة الزعيم الروسي، و”اخترقت هالة الإفلات من العقاب التي أحاطت به منذ أن أمر قواته باجتياح أوكرانيا قبل عام”.

وأشارت إلى أنه بينما يعتبر القرار “رمزياً للغاية” إلا أن له “وزناً أخلاقياً”، وسابقة لم تحدث من قبل لأحد رؤساء الدول التي تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي. جاء ذلك بعدما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، الزعيم الروسي بارتكاب “جرائم حرب”، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه أمس.

واستشهدت المحكمة بمسؤولية بوتين عن اختطاف وترحيل الأطفال الأوكرانيين، الذين تم إرسال الآلاف منهم إلى روسيا منذ الغزو. كما أصدرت المحكمة مذكرة بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، الوجه العام للبرنامج الذي يرعاه الكرملين والذي ينقل الأطفال من أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يحاكم بوتين في قاعة المحكمة في أي وقت قريب، موضحة أنها لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابياً، بينما رفضت روسيا – وهي ليست طرفاً في المحكمة – المذكرتين ووصفتهما بأنهما “بلا معنى”.

وتابعت نيويورك تايمز، أنه من الناحية العملية، يمكن أن تقيد المذكرة رحلات بوتين، لأنه قد يواجه الاعتقال في أي من الدول الـ 123 التي وقعت على بنود المحكمة الجنائية الدولية؛ وهي قائمة تشمل جميع الدول الأوروبية تقريبًا والعديد من الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، دون تواجد الصين أو الولايات المتحدة.

وأشاد نشطاء حقوق الإنسان والمسؤولون الأوكرانيون، وفقاً للصحيفة، بالمذكرتين باعتبارهما دليلًا على أن بوتين ومساعديه لم يعد بإمكانهم التصرف مع الإفلات من العقاب في أوكرانيا. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن المذكرة “تجعل بوتين منبوذاً، كما أنه سيواجه خطر الاعتقال أينما ذهب.. هذا لا يزول أبدًا”.

في غضون ذلك، قالت الصحيفة إن الطبيعة العامة للمذكرة والنطاق الضيق لجرائم الحرب المزعومة أثارا تساؤلات بين الخبراء القانونيين، الذين أشاروا إلى أن المحكمة “كانت تحت ضغط شديد للعمل بسرعة ضد بوتين”.

بدورها، ناقشت صحيفة “الغارديان” البريطانية الموضوع من زاوية أخرى، وقالت إنه من المرجح أن يستخدم الكرملين مذكرة الاعتقال كدليل على رغبة الغرب في عزل بوتين بأي ثمن وقلب نظام الحكم، وأن القرار يبرهن العداء الغربي لروسيا.

وذكرت أنه بينما كان بوتين يعد جمهوره بالفعل لحرب طويلة، فإن مذكرة الاعتقال ستثير للمرة الأولى احتمالًا ملموسًا بأن قادة روسيا وغيرهم من المؤيدين البارزين للحرب قد يمثلون أمام العدالة في لاهاي إذا وجدوا أنفسهم قيد الاعتقال.

ونقلت الصحيفة عن فلادلين تاتارسكي، أحد أشهر المدونين العسكريين المؤثرين في روسيا، قوله: “يراهن الغرب على إحداث انشقاق داخل روسيا لإزاحة بوتين، لكننا مستعدون للذهاب على طول الطريق مع رئيسنا حتى النصر، مهما كان شكل ذلك، ومهما كانت التكاليف، لأنه لا يوجد الآن طريق للعودة”.

كما صرح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي وأحد الصقور البارزين: “لقد استنفدت واشنطن وبروكسل كل العقوبات المحتملة والأعمال غير الودية. لم ينجحا في تحطيمنا أو تدمير اقتصاد بلدنا”. وأضاف: “تفهم واشنطن وبروكسل الآن أنه إذا كان هناك بوتين، فهناك روسيا. لذا فهما يهاجمانه”. وشدد: “أي هجوم على الرئيس الروسي نعتبره عدواناً على بلدنا”.

وأشارت “الغارديان” إلى أنه منذ بداية الحرب، سعى الصقور الروس إلى الادعاء بأن بقاء البلاد يعتمد على “غزوها الشامل لأوكرانيا، حيث زعم بوتين دون دليل أن كييف كانت تخطط لشن هجوم على موسكو أولاً وأن حربها كانت هجومًا استباقيًا”.

واعتبرت أن قرار أمس سيؤكد الطبيعة الوجودية للصراع.