مخاوف من تفشّي الأوبئة بعد فيضانات الصين.. ومساعٍ لضمان التعافي السريع

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو قوه تشونغ، اليوم الإثنين، أنّ على الصين أن تعمل على منع انتشار الأوبئة في المناطق المتضررة من الفيضانات في البلاد، مثل هيلونغجيانغ، وضمان عودة سلسة للإنتاج الزراعي.

ونقلت الوكالة عن ليو أنّ الأراضي الزراعية المتضررة والحفاظ على المياه والبنية التحتية الأخرى، بحاجة إلى الإصلاح بسرعة، لضمان التعافي السريع في إنتاج الحبوب.

وصرح ليو بذلك أثناء زيارته لمقاطعة هيلونغجيانغ الواقعة في شمال شرق البلاد، حيث اجتاحت الفيضانات الأراضي الزراعية وأضرت مئات الآلاف من الأشخاص في الأيام القليلة الماضية.

وشهدت البلاد موسمًا صيفيًا ممطرًا استثنائيًا مع فيضانات هائلة في مقاطعاتها الشمالية والشمالية الشرقية، كما حدث في مقاطعة خبي التي أُجلي أكثر من 1.5 مليون شخص من سكانها في أوائل أغسطس آب.

ونقلت شينخوا عن ليو قوله: “من الضروري تنفيذ إجراءات مساعدة مختلفة للأشخاص الذين انتشلوا من الفقر (لكن) تضرروا من الكارثة، والتصدي بحزم لمنع عودة الفقر على نطاق واسع”.

وأضاف: “من الضروري تعزيز الدعاية والتثقيف حول الصحة والوقاية من الأوبئة”، بما في ذلك المراقبة الصارمة لجودة مياه الشرب واختبارات صحة الأغذية.