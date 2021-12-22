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مخاوف من فقدان العشرات جراء انهيار أرضي في منجم بميانمار

22 - ديسمبر - 2021
طواقم الدفاع المدني في ميانمار

طواقم الدفاع المدني في ميانمار

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أكدت إحدى منظمات المجتمع المدني وتقارير إعلامية عن وجود مخاوف من فقدان عشرات الأشخاص بعد وقوع انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم في شمال ميانمار.

وقال مسؤول بإحدى منظمات المجتمع المدني إن الانهيار الأرضي وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة هباكانت بولاية كاشين وثمة مخاوف من انجراف نحو 80 شخصا إلى بحيرة بسبب نفايات التعدين.

من جانبها ذكرت بوابة “ميزيما” الإخبارية أيضا أن العشرات فقدوا على ما يبدو في الانهيار الأرضي.

وتعد الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى من الحوادث الشائعة في مناجم سيئة التنظيم، والتي تجذب العمال الفقراء من جميع أنحاء ميانمار.

وشهدت ميانمار العام الماضي أسوأ حادث لانهيار أحد المناجم منذ سنوات، حيث لقي ما لايقل عن 113 شخصا، مصرعهم جراء انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم الكريم في شمال ميانمار.

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