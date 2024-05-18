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مخرج فيلم "مثلث الحزن" يكشف في مهرجان كان عن مشروعه التالي

منذ ساعة واحدة
مهرجان "كان" السينمائي

مهرجان "كان" السينمائي

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عاد المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز على الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي (السعفة الذهبية) مرتين ورئيس لجنة التحكيم العام الماضي، إلى المهرجان المقام في جنوب فرنسا اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024، لإعلان مشروعه التالي، وهو فيلم كوميديا سوداء عن عالقين على متن طائرة.

ويختبر فيلم (ذا إنترتينمنت سيستم إز داون) “نظام الترفيه معطل” علاقة زوجين خلال رحلة بالطائرة تستغرق أكثر من 20 ساعة من لندن إلى سيدني وتلعب بطولته كيرستين دانست ودانيال برول.

قال أوستلوند “عندما يتم إغلاق جهازي آيفون وآيباد سيكون على (الزوجين) التعامل مع الملل الذي يشعران به”.

وأضاف “سأتناول هذا الجانب، إذ تم سلب الترفيه على المستوى المجتمعي، ماذا قد يحدث بعد ذلك؟”

يستكشف أوستلوند في أعماله ما قد يحدث داخل مجتمع مهذب إذا خرج عن مساره المألوف، ومنها أفلام (تريانجل أوف سادنس) “مثلث الحزن” و(فورس ماجور) “القوة القاهرة” و(ذا سكوير) “المربع”.

وقالت دانست خلال التدشين “أريد دوما العمل كما تعلمون مع من يتجاوزون حدود السينما… أحلم دوما بأن أكون جزءا من العمل مع هذا النوع من صانعي الأفلام”.

وقال أوستلوند إن فريق الفيلم اشترى طائرة بوينج 747 لتصوير الفيلم الذي من المقرر أن يبدأ قريبا، مشيرا إلى أن 99 بالمئة من أحداث الفيلم سيتم تصويرها داخل الطائرة.

وأضاف “لدينا طائرة، طائرة كاملة، لن نبني جزءا منها. سيكون بوسعنا الحركة من قمرة القيادة حتى ذيل الطائرة حتى نستطيع أخذ لقطات أطول وخلق شعور حقيقي بالتحليق في الجو”.

    المصدر :
  • رويترز

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