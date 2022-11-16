مخزونات الخام الأمريكية تخسر 5 ملايين برميل في أسبوع

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من خمسة ملايين برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود مع تعزيز المصافي للإنتاج لمواجهة ارتفاع الطلب وانخفاض المخزونات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام هبطت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر تشرين الثاني إلى 435.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 440 ألف برميل فقط.

وانتعشت عمليات مصافي النفط الخام في الأسبوع الأخير لترتفع 63 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة معدلات تشغيل المصافي 0.8 نقطة مئوية إلى 92.9 بالمئة.

وارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 207.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاعها 310 آلاف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 107.4 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجعها 513 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض 1.24 مليون برميل يوميا.

ونزلت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.6 مليون برميل.