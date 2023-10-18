الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزونات النفط الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي

منذ 14 دقيقة
مخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 419.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز لانخفاض 300 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 758 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 193 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 223.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز لانخفاض 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 113.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 2.62 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شاحنات المساعدات تنتظر فتح معبر رفح
طوفان الأقصى
نتنياهو: لا دخول للمساعدات إلى غزة دون إطلاق الأسرى
مجلس الأمن الدولي
طوفان الأقصى
أمريكا تستخدم الفيتو لمنع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
طوفان الأقصى
بايدن يعلن دعمه الكامل.. لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها!

الأكثر قراءة

علما تركيا وإسرائيل
سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
جندي من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان
علم حزب الله
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. دعوة من "حزب الله"!