مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا تهبط 9%

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في أوروبا هبطت أكثر من 9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط تراجعت 7.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 429.46 مليون برميل، لكنها ارتفعت 0.2 بالمئة من مايو أيار.

وهبطت مخزونات الخام والمنتجات النفطية 9.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1003.52 مليون برميل الشهر الماضي، وانخفضت 0.1 بالمئة من مايو أيار.

وتراجعت مخزونات البنزين 0.5 بالمئة على أساس شهري إلى 110.16 مليون برميل في يونيو حزيران، لكنها ارتفعت 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام زاد 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.597 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، بزيادة 2 في المئة من مايو أيار.

هذا، وارتفعت أسعار الطاقة المنزلية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ تقريبا في أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهي زيادة أكبر من أي زيادة في عام واحد منذ السبعينات.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد أفادت بأنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية ضد روسيا، يتضاءل احتمال عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن ذلك سيأثر على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أوروبا معرضة للخطر بشكل خاص.

وقالت الصحيفة إنه وبعد الارتفاع الأول في عام 2021 حيث بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من وباء كورونا، ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، مما يعكس مخاوف من تجفيف إمدادات النفط والغاز من أحد أكبر المصدرين في العالم، بسبب نشاط عسكري أو عقوبات غربية أو انتقام من موسكو.