مخزون النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1984

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في حوالي 38 عاما.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام انخفض بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب إلى 450.0 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984 .

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع إلى 12.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي من 12 مليون برميل في الأسبوع السابق. وتراجعت صادرات الخام إلى 3.97 مليون برميل يوميا من 4.18 مليون برميل يوميا.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجاريا توقعات المحللين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.