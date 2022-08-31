الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مخزون النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1984

منذ 18 دقيقة
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى في حوالي 38 عاما.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزون الخام انخفض بمقدار 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب إلى 450.0 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 1984 .

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع إلى 12.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي من 12 مليون برميل في الأسبوع السابق. وتراجعت صادرات الخام إلى 3.97 مليون برميل يوميا من 4.18 مليون برميل يوميا.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس آب إلى 418.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 214.5 مليون برميل، مجاريا توقعات المحللين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 111 ألف برميل إلى 111.7 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 960 ألف برميل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر الأمن السعودي
47 مليون حبة.. السعودية تحبط "أكبر محاولة تهريب" لمخدر الإمفيتامين
ميخائيل جورباتشوف
جنازة غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي تقام السبت
مشهد عام للعاصمة في بوركينا فاسو
إطلاق سراح راهبة أمريكية مخطوفة في بوركينا فاسو

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لبنان
ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
رامي مخلوف
ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!
جبران باسيل
باسيل خائف... لا حكومة قبل ضمان عدم محاسبته