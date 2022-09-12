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مخزون النفط الأمريكي يهوي لأدنى مستوى منذ 38 عاما

منذ 7 دقائق
النفط الأمريكي

النفط الأمريكي

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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، الاثنين، أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر أيلول إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو أيار ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 1984 .

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس آذار خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم لرويتر الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر تشرين الأول.

وقد تحجم إدارة بايدن عن إطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكتوبر تشرين الأول إذا واصلت العقود الآجلة القياسية للنفط الهبوط.

واقترحت وزارة الطاقة سد النقص في الاحتياطي البترولي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط في سنوات قادمة بأسعار ثابتة محددة سلفا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

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