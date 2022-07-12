مخطط أوروبي لبناء مخبأ سري ضد التجسس

ذكرت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يخطط بجدية لإنشاء ”مخبأ محصن“ ضد التجسس لإجراء محادثات سرية.

وقالت الصحيفة إنه ”تم وضع خطط لبناء مخبأ محصن مقاوم للتجسس بقيمة 8 ملايين يورو في بروكسل، بحيث يمكن لقادة التكتل إجراء محادثات سرية على العشاء دون أن يستمع الروس“.

ووفقا للصحيفة، يأتي ذلك في أعقاب مخاوف من أن الكرملين ”كان يستمع إلى مناقشات سرية للغاية بشأن العقوبات والإجراءات لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي“.

وأضافت الصحيفة أنه ”في الوقت الحالي، تتضمن محاولات الحفاظ على السرية قيام القادة الأوروبيين بتسليم هواتفهم قبل عشاء القمة الحساس“.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن ”الغرفة الجديدة ستكون محاطة بقفص عازل من الدرجة العسكرية معتمد من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ ما سيؤدي إلى منع الروس أو الصينيين أو غيرهما من اعتراض الموجات الكهرومغناطيسية والراديوية الصادرة عن الشاشات وأسلاك الميكروفون“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الغرفة ستتسع لما يصل إلى 100 شخص (34 قائدًا) ومدون ملاحظات) بالإضافة إلى موظفي المراسم والفنيين وموظفي المطاعم“.

وبحسب الصحيفة، سيتم أيضا مسح المكان بأجهزة مقاومة للتنصت قبل وبعد الاجتماعات.

كما أوضحت الصحيفة أن ”الزخارف والأواني الفخارية بالغرفة ستخضع أيضاً لفحص الإجراءات الأمنية المضادة“.

وقالت الصحيفة إن ”الغرفة ستضمن أيضا مستوى مناسبا من الراحة والخصوصية لكبار الشخصيات، كما إنه سيتم فحص جميع الموظفين، بما في ذلك النوادل وعمال النظافة، ومنحهم تصاريح أمنية خاصة“.

وأوضحت أنه ”من المقرر بناء المخبأ بحلول عام 2024 في مكان ما في مجمع المجلس الأوروبي في بروكسل، الذي يستضيف بالفعل القمم المعتادة“.

ورأت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن ”المخبأ سيحافظ بشكل كبير على سرية المعلومات التي يمكن أن يضر نشرها أو اختراقها بمصالح الاتحاد الأوروبي بشكل خطير، أو تثير التوترات الدولية أو تهدد الحياة أو النظام العام“.

ووفقا للصحيفة البريطانية، أخبرت مصادر بالمخابرات البلجيكية موقع ”إي يو أوبزيرفر“ الأوروبي الإخباري بـ“نبرة ساخرة“ أن الإجراءات الحالية لدى الاتحاد الأوروبي للكشف عن أجهزة التنصت ”ضعيفة للغاية لدرجة أنها لم تمنع حتى تسرب الماء“.

وأضافت المصادر البلجيكية، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن جاسوسين روسيين اثنين كانا تظاهرا بكونهما دبلوماسيين طردتهما بلجيكا في أبريل، ثبت أنهما تخصصا في اعتراض ”الإشارات والموجات الكهرومغناطيسية والراديوية الصادرة عن اجتماعات الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر -بحسب ما نقلته ”التايمز“ عن الموقع الإخباري- أن فاديم أرتيوشوف (46 عامًا)، هو أحد المخضرمين الذين عملوا وتدربوا في مديرية المخابرات الرئيسة الروسية، المعروفة اختصارا بـ“GRU“، وهي أكبر وكالة مخابرات في البلاد.

وأضافت المصادر أن أليكسي كوزيفنيكوف (36 عامًا)، قد عمل أيضا في الجهاز ذاته وكان تخصصه هو اعتراض إشارات الأقمار الصناعية الأوروبية والأمريكية.