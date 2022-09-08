مخلفاً دماراً كبيراً.. الإعصار كاي في المكسيك يضعف بعد أيام من الأمطار الغزيرة

آثار العاصفة "كاي" في المكسيك

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار كاي ضعف في أثناء مروره فوق ساحل المكسيك على المحيط الهادي (الخميس 8-9-2022) مخلفا وراءه أمطارا غزيرة ورياحا قوية.

وصاحبت الإعصار رياح بلغت سرعتها القصوى 140 كيلومترا في الساعة في الساعات الأولى من اليوم الخميس ليتراجع كاي إلى إعصار من الفئة الأولى على مقياس سفير سيمبسون للأعاصير.

وأدوى الإعصار كاي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحياة ثلاثة أشخاص في ولاية جيريرو بجنوب غرب المكسيك كما تسبب في تدمير منازل.

ودفع أيضا ثلاث شركات طيران مكسيكية إلى أن تلغي الرحلات الداخلية إلى منطقة لوس كابوس السياحية الشهيرة.

وحتى مع استمرار ضعف الإعصار في الأيام المقبلة، قال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن كاي سيؤدي إلى أمطار غزيرة وفيضانات في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا ومناطق في شمال غرب المكسيك حتى صباح يوم السبت.