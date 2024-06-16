الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
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مخيم الفارعة بالضفة يشهد حملة اعتقالات في أول أيام عيد الأضحى

منذ ساعة واحدة
اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقالات في الضفة الغربية

الأناضول
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، طالت 3 أشقاء.

وصرح الناشط الفلسطيني خالد منصور لوكالة الأناضول إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المخيم قرابة الساعة التاسعة (06:00 ت.غ)، وبدأ حملة اعتقالات طالت ثلاثة أشقاء حتى الآن”.

وأضاف منصور، وهو أحد سكان المخيم، أن “جيش الاحتلال يحاصر منزلا، وتُسمع أصوات إطلاق نار، على وقع تحليق لطائرات درون (مسيّرة) في سماء المخيم”.

ومن حين إلى آخر، يتعرض المخيم لاقتحامات إسرائيلية، كان آخرها في 10 يونيو/ حزيران الجاري، واستمرت عملية الاقتحام 15 ساعة.

وأسفر الاقتحام آنذاك عن مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين، وخلف دمارا في البنية التحتية؛ ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي.

وبشكل يومي، تقتحم قوات الاحتلال أراضي الضفة المحتلة والمناطق المصنفة “أ” وفق اتفاقية أوسلو والتي تقع فيها السيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق المصنفة “ب” وهي التي تخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما لم يتوقف الاستيطان في المناطق المصنفة “ج”.

وبلغ عدد الحواجز العسكرية بمختلف أنواعها وأشكالها في الضفة الغربية 567 حاجزا لغاية السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، منها 77 حاجزا رئيسيا، و490 حاجزا آخر (سواتر ترابية، مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة زادت هذه الحواجز، وأضيف أكثر من 140 حاجزا وعائقا جديدا ليصبح عددها الإجمالي 707 حاجزًا.

    المصدر :
  • وكالات

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