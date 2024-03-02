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مخيم جنين.. اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين

منذ 4 دقائق
اشتباكات في محيط مخيم جنين

اشتباكات في محيط مخيم جنين

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قال مراسل قناة الجزيرة إن اشتباكات مسلحة وقعت بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين، مساء اليوم السبت 2 مارس/آذار 2024، بعد محاولة اعتقال أمن السلطة أحد المقاومين.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أرادت اعتقال المطارد من قبل الاحتلال والأسير المحرر قيس السعدي في حي الهدف بمحيط مخيم جنين.

ودارات الاشتباكات بين المقاومين وأجهز أمن السلطة بعد انتشارها في حي الهدف بمحيط مخيم جنين ومحاصرة السعدي.

وذكر مراسل الجزيرة أن السعدي أصيب برصاص أمن السلطة خلال محاولة اعتقاله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها اشتباكات بين المقاومين وأمن السلطة؛ فقد جرت مواجهات بين الطرفين الشهر الماضي في مدينة طوباس الواقعة شمالي الضفة.

وكان مقاومون خرجوا إلى شوارع المدينة استعدادا لاقتحام متوقع من قبل قوات الاحتلال للمدينة بعد رصد قوة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، وتفاجأ المقاومون بملاحقتهم من قبل عناصر قوى الأمن الفلسطينية، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم.

    المصدر :
  • الجزيرة

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