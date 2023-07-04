مخيم جنين تحت النار.. والعمليات الاسرائيلية تدخل يومها الثاني

لاتزال الاوضاع الامنية في مخيم جنين غير مستقرة مع دخول العمليات يومها الثاني، وبفعل استمرار الاشتباكات داخل المخيم افادت المعلومات عن استحالة دخول سيارات الإسعاف بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات تم رصد خروج مئات العائلات من المنطقة.

هذا وافادت المعلومات عن سماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الليل يتردد صداها في أنحاء جنين، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم ببطء داخل المخيم، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى العملية الإسرائيلية في جنين إلى 10، إضافة إلى إصابة نحو 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” اليوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قوله إن العملية العسكرية في جنين قد تنتهي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في البداية، ربما في غضون أيام.

وقال المتحدث إن العملية حققت بالفعل معظم أهدافها، بعدما واجهت مقاومة أو تعقيدات جانبية أقل مما كانت المخابرات تتوقعه. وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 120 شخصا وتم إطلاق سراح بعضهم.

وقبلها، وقد تم انتشار نحو 1000 جندي إسرائيلي من سلاح النخبة بمحيط مخيم جنين، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل انتشارها وتحركاتها هذه تحضيرا لاجتياح جديد، كما وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بسماء جنين قبيل بدء المرحلة الثانية من عملية اجتياح المخيم.

وكانت القوات الإسرائيلية داهمت مناطق سكنية داخل المخيم ونفذت عمليات اعتقال في محيطه. وفي هذا الصدد ذكر مصدر عسكري إسرائيلي لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المرحلة الثانية من اقتحام مخيم جنين ستبدأ خلال ساعات.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 500 عائلة خرجت بفعل الاشتباكات من المخيم مغادرة منازلها، كما تابع أن هناك صعوبات بالتنقل داخل المخيم بسبب الطرق المغلقة جراء الدمار.

جاء ذلك في حين اتهمت السطة الفلسطينية إسرائيل بإجبار مئات العائلات على مغادرة مخيم جنين.