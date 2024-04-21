فيديو: من مخيم نور شمس.. الانسحاب الإسرائيلي يكشف عن مأساة بعد أيام من الاقتحام

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، بعد 3 أيام من اجتياحه، أسفرت عن ارتقاء 14 شهيدًا على الأقل وفق بيانات المصادر الطبية.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه وبالإضافة إلى الشهداء فإنه تعامل مع إصابات بالرصاص الحي بالقدمين والفخد، والإصابات بالشظايا، وإصابات نتيجة الضرب والاعتداء، وحالات اختناق، عدا عن الحالات المرضية التي تفاقمت نتيجة الحصار المستمر لثلاثة أيام.

وحلّف انسحاب الاحتلال من مخيم نور شمس، آثارًا مدمرة، بعد أن فجّر عددًا من منازل الأهالي ومخازنهم وممتلكاتهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت 3 قتلى من مخيم نور شمس إلى المستشفى.

من جهتها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى طولكرم الحكومي استقبل جثامين 12 شخصا من مخيم نور شمس.

وأكدت الوزارة أن “حصيلة القتلى جراء العدوان على المدينة والمخيم منذ مساء الخميس ارتفعت إلى 13”.

ونشر تلفزيون فلسطين الرسمي مقاطع فيديو وثقت دخول سيارات الإسعاف للمخيم.

وأظهرت المشاهد نقل جثامين الشهداء للمستشفى وإلقاء عائلاتهم نظرة الوداع الأخيرة لهم، وقد منعهم الاحتلال من الوصول إلى جثامين أبنائهم أو انتشالهم خلال الأيام الثلاثة من الحصار.

وفي عملية عسكرية وصفت بأنها “الأعنف والأوسع”، واستمرت ثلاثة أيام، استهدف بها جيش الاحتلال مخيم نور شمس، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية بينها جرافات ضخمة من نوع “دي 9” المخيم مساء الخميس، وشرعت بعمليات تجريف واسعة في شوارعه وبنيته التحتية، وأحدثت دمارا بمنازل الأهالي.