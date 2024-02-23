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مدة 10 سنوات.. هولندا تعتزم توقيع اتفاقاً أمنياً مع أوكرانيا

منذ 34 دقيقة
وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت

وزيرة الخارجية الهولندية هانكه بروينس سلوت

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قالت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكه بروينس سلوت، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، إنها ستوقع اتفاقا أمنيا مدته عشر سنوات مع أوكرانيا لمواصلة دعمها عسكريا والمساعدة في إعادة الإعمار وتحسين دفاعاتها الإلكترونية.

وقالت سلوت إن الاتفاق سيوقع قريبا وسوف يساعد أوكرانيا في معركتها المستمرة ضد الغزو الروسي.

وأضافت بروينس سلوت “بدون الدعم الغربي، فإن أوكرانيا كما نعرفها سوف تختفي من الوجود… التهديد الروسي سيقترب أكثر، مما سيشكل ضغطا على استقرار قارتنا وأمنها”.

ووقعت ألمانيا اتفاقا مماثلا مع أوكرانيا الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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