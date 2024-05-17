مدريد تنفي تقارير الاعتراف الفردي بدولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة إن مدريد لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى سانشيز التقارير التي تحدثت عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطينية في 21 مايو أيار.

وتناصر إسبانيا وأيرلندا منذ أمد بعيد حقوق الفلسطينيين. وتأتي تلك الجهود مع تزايد عدد القتلى في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو ما أدى إلى دعوات عالمية لوقف إطلاق النار والتوصل لحل دائم يحقق السلام في المنطقة.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

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