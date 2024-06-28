مدعوما بقوة خاصة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية

اقتحمت قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، من جهة ميدان السلام.

وقال شهود إن حالة من الاستنفار تسود مخيمي نور شمس وطولكرم في المدينة، وأغلق مقاتلون فلسطينيون مداخلهما.

وحتى الساعة 13:50 “ت.غ” لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات ومدن بالضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، مدعيا البحث عن أسلحة ومطلوبين أمنيا.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات إسرائيلية مدنية جنين ومخيمها (شمال)، حيث دمرت بنية تحتية واعتقلت ما لا يقل عن 10 فلسطينيين وداهمت مراكز طبية، وفق محافظ جنين كمال أبو الرب للأناضول.

وأعلن الجيش مقتل قائد وحدة قناصة وإصابة 16 جنديا آخرين في جنين؛ إثر تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية خلال الاقتحام.

وبالتزامن مع حربه على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش اقتحاماته بالضفة؛ حيث استشهد 553 فلسطينيا، بينهم 133 طفلا وأصاب 5 آلاف و200 واعتقل 9 آلاف و430، وفق جهات رسمية فلسطينية.