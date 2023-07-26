مدعومة بأرباح الشركات.. ارتفاع معظم بورصات الخليج عند الإغلاق

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج مرتفعة اليوم الأربعاء، مدعومة بأرباح الشركات، غير أنّ المكاسب كانت محدودة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة عند الإغلاق في تعاملات متقلبة مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم، إن البورصة السعودية استقرت إلى حد ما ولا تزال في اتجاه إيجابي بشكل عام.

وأضاف: “في حين قد يتأثر المؤشر الرئيسي بتقلبات أسعار النفط ونتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، فإن قوة العوامل الأساسية المحلية يمكن أن تساعد على بقاء السوق في مسار إيجابي”.

وهبطت أسعار النفط مع توخي المستثمرين الحذر، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وبسبب زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام الأميركية.

وزاد مؤشر دبي 0.6 بالمئة مدعوما بقفزة نسبتها 14.9 بالمئة في سهم شركة الخليج للملاحة.

وبعد انتهاء ساعات التداول، أعلن بنك المشرق، الذي استقر سهمه دون تغير، أرباحًا فصلية صافية قدرها 1.91 مليار درهم (520.03 مليون دولار)، ارتفاعًا من 796.4 مليون درهم قبل عام.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

وارتفع سهم الجرافات البحرية الوطنية 1.8 بالمئة عند الإغلاق بعد إعلان الشركة زيادة كبيرة في أرباح الربع الثاني.

وزاد المؤشر القطري 2.2 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم المدرجة عليه ومن بينها سهم بنك قطر الدولي الإسلامي الذي صعد 2.4 بالمئة.

وأعلن البنك صافي أرباح قدره 615.1 مليون ريال في النصف الأول من العام مقارنة مع 571.1 مليون ريال قبل عام.

كما ارتفع سهم فودافون قطر 1.1 بالمئة عقب زيادة أرباحها في النصف الأول.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة.

وظل التداول في البورصة المصرية ضعيفا في ظل أداء فاتر وأحجام تداول محدودة. وقال نجم إن المؤشر الرئيسي قد يكون معرضا للتراجع ما لم تتحسن ظروف التداول.