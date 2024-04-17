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مدعومة بأسهم النمو وتقارير الأرباح.. وول ستريت تفتتح على ارتفاع

منذ 40 دقيقة
وول ستريت

وول ستريت

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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بدعم من أسهم الشركات الكبيرة سريعة النمو ومع إعلان تقارير أخرى عن أرباح الشركات، بينما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن حالة الاقتصاد.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 150.70 نقطة، أو 0.40 بالمئة، إلى 37949.67 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 17.56 نقطة، أو 0.35بالمئة، إلى 5068.97 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 77.03 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 15942.29 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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