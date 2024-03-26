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مدعومة بتراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم

منذ 44 دقيقة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2172.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2173.70 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أمس الاثنين إنه اقترح خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.

وفي الوقت نفسه، حذرت ليزا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير شباط، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.

ويتوقع المتداولون احتمالًا يبلغ 70 بالمئة بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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