الخميس 12 شعبان 1445 ﻫ - 22 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدعومة بزخم عالمي.. الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

منذ 20 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا إلى مستوى قياسي جديد اليوم الخميس مدعومة بأداء قوي للأسهم العالمية مع ارتفاع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 495.77 نقطة متجاوزا مستوى 495.46 نقطة الذي بلغه في يناير كانون الثاني 2022 إذ أدت التوقعات القوية المفاجئة للإيرادات من عملاقة الرقائق الأمريكية إنفيديا إلى رفع المعنويات على مستوى العالم.

وارتفع المؤشر في أحدث التعاملات بنحو واحد بالمئة خلال اليوم، وسجل زيادة أربعة بالمئة تقريبا حتى الآن هذا العام بعد الارتفاع أكثر من 10 بالمئة العام الماضي.

واستفادت الأسواق العالمية من متانة الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وآمال بخفض البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس.

ويسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيادة المكاسب التي تحققها أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، في حين تخلفت الأسهم الأوروبية ليجري تداولها بسعر أقل بكثير بالنسبة للأرباح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الصين وتايوان
لإظهار الدعم في مواجهة الصين.. نواب أمريكيون في تايوان
بعد انقطاع.. خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في مارس
طوفان الأقصى
حماس تبارك عملية "معاليه أدوميم" النوعية وتدعو لتصعيد المواجهة

الأكثر قراءة

تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎
طائرة مسيرة
مسيرة لحزب الله في منزل مسؤول إسرائيلي.. والأخير يعتبرها بمثابة حرب!
النائب ميشال معوض
ميشال معوض يشن هجوماً حاداً على الرئيس بري.. المجلس ليس "ملك بيّو"!