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مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

منذ 7 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أميركي رسمي، يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الإثنين، أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2038.90 دولار للأوقية.

وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الإثنين، أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضًا أسعار المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.11 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1003.46 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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