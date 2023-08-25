مدغشقر.. مقتل 12 وإصابة العشرات نتيجة تدافع لحضور حفل افتتاح دورة رياضية

سيارات إسعاف في محيط حادث التدافع في مدغشقر

قال رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي (الجمعة 25-8-2023) إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 80 آخرين في تدافع بين مشجعين أثناء محاولتهم دخول الاستاد الوطني في البلاد لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عمال الصليب الأحمر وهم يقدمون الرعاية لعشرات المصابين بجوار مضمار ألعاب القوى.

وقال نتساي إن 11 من المصابين حالتهم حرجة.

ولم يتضح بعد سبب التدافع لكن 15 شخصا على الأقل قتلوا في حادث مماثل في استاد ماهاماسينا في عام 2019.

وقال الرئيس أندري راجولينا للجماهير في الاستاد “وقع حادث مؤسف. حادث تدافع عند المدخل. وهناك إصابات كثيرة. سنقف بضع ثوان صمتا لأن مواطنين منا ماتوا حين أرادوا الدخول”.

وبعد لحظات من الصمت، استمر الحفل بعرض بالليزر والألعاب النارية.

وأطلقت اللجنة الأولمبية الدولية ألعاب جزر المحيط الهندي لأول مرة في عام 1977، ويتبارى خلالها رياضيون من موريشيوس وسيشيل وجزر القمر ومدغشقر وجزر مايوت وريونيون والمالديف.