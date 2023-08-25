الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدغشقر.. مقتل 12 وإصابة العشرات نتيجة تدافع لحضور حفل افتتاح دورة رياضية

منذ 19 ثانية
سيارات إسعاف في محيط حادث التدافع في مدغشقر

سيارات إسعاف في محيط حادث التدافع في مدغشقر

A A A
طباعة المقال

قال رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي (الجمعة 25-8-2023) إن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 80 آخرين في تدافع بين مشجعين أثناء محاولتهم دخول الاستاد الوطني في البلاد لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب جزر المحيط الهندي.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عمال الصليب الأحمر وهم يقدمون الرعاية لعشرات المصابين بجوار مضمار ألعاب القوى.

وقال نتساي إن 11 من المصابين حالتهم حرجة.

ولم يتضح بعد سبب التدافع لكن 15 شخصا على الأقل قتلوا في حادث مماثل في استاد ماهاماسينا في عام 2019.

وقال الرئيس أندري راجولينا للجماهير في الاستاد “وقع حادث مؤسف. حادث تدافع عند المدخل. وهناك إصابات كثيرة. سنقف بضع ثوان صمتا لأن مواطنين منا ماتوا حين أرادوا الدخول”.

وبعد لحظات من الصمت، استمر الحفل بعرض بالليزر والألعاب النارية.

وأطلقت اللجنة الأولمبية الدولية ألعاب جزر المحيط الهندي لأول مرة في عام 1977، ويتبارى خلالها رياضيون من موريشيوس وسيشيل وجزر القمر ومدغشقر وجزر مايوت وريونيون والمالديف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تركيا - أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يدعوان لإحياء اتفاق البحر الأسود
لافتة تقول "وداعا يا فرنسا" حملها متظاهرون في النيجر
النيجر تطرد السفير الفرنسي وتمهله 48 ساعة للمغادرة
فيديو.. وسيم الأسد يقود مسيرة بالسيارات الفارهة دعماً للنظام السوري

الأكثر قراءة

الأمن العام
الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
إعلان مقتل "يفغيني بريغوجين" بشكل رسمي.. هل نفذ بوتين انتقامه!؟
من موقع تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين ورفاقه
من هو القائد البارز التي قتل في تحطم الطائرة مع يفغيني بريغوجين؟