مدفع هاوتزر الأمريكي..”السلاح الذي طال انتظاره” في حرب أوكرانيا

وصفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية مدفع ”هاوتزر M777″ أمريكي الصنع، الذي نشرته القوات الأوكرانية في ساحات القتال منذ أيام، بـ“السلاح الذي طال انتظاره“ لما يحمله من ميزات متطورة، بما فيها إطلاق النار لمسافة أبعد، والتحرك بشكل أسرع، بالإضافة إلى أنه يمكن إخفاؤه بسهولة أكبر.

وقالت الصحيفة ”بعد ثلاثة أشهر من الحرب في أوكرانيا، تم نشر المدافع الأمريكية الأكثر فتكا فيما قدمه الغرب حتى الآن في ساحات القتال بشرق أوكرانيا. وعزز وصولها آمال أوكرانيا في تحقيق تفوق مدفعي على الأقل في بعض مناطق الخطوط الأمامية“.

وأوضحت الصحيفة أن مدافع ”الهاوتزر“ الأمريكية عبارة عن آلات ضخمة من الفولاذ والتيتانيوم مغطاة بخراطيم هيدروليكية ومثبتة على أربعة أقواس تطوى لأعلى ولأسفل، حيث زعم قادة أوكرانيون أنهم أطلقوا بالفعل مئات القذائف منذ وصولها في الثامن من أيار/ مايو الجاري، ودمروا عربات مدرعة وقتلوا جنودا روسا.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن محللين عسكريين غربيين قولهم، إن قوة السلاح الجديد لا تزال غير واضحة، معتبرين أن وصول المدافع ليس ضمانا للنجاح بالنسبة لأوكرانيا، لأن ”الجيش الروسي هو أكبر جيوش المدفعية في العالم وأكثرها تطورا ويمكنه التعامل مع مثل هذه الأسلحة بكل سهولة“.

وسلط المحللون الضوء على مشكلة أخرى، وقالوا إن التأثير الكامل للمدافع الجديدة لن يتم الشعور به لمدة أسبوعين آخرين على الأقل، لأن أوكرانيا لم تدرب بعد عددا كافيا من الجنود على إطلاق جميع أنواع مدافع الهاوتزر الـ 90 التي تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون، موضحين أن القوات الأوكرانية تعتمد الآن فقط على نحو عشرة مدافع فقط في المقدمة.

وحذر المحللون، وفقا للصحيفة، من أن استمرار تسليح أوكرانيا بأسلحة قوية ومتطورة – مثل: الطائرات دون طيار، والرادارات، والمركبات المدرعة لسحب البنادق – قد يؤدي إلى عواقب وخيمة و“غير متوقعة“ على الإطلاق، إذا قابله رد روسي عنيف.