مدفيديف: أوكرانيا تتوسّل الإسراع ببدء حرب عالمية ثالثة

رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي “دميتري مدفيديف” أن سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى “الناتو” هو طلب أوكرني “لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة”.

وكتب مدفيديف على قناته في “تليغرام”: “يريد زيلينسكي تسريع الانضمام إلى الناتو. فكرة رائعة. إنه ببساطة يتوسل حلف شمال الأطلسي للإسراع ببدء حرب عالمية ثالثة”.

وكان الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” قد أعلن تقديم طلب عاجل ومفاجئ للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، واستبعد إجراء محادثات مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بعدما أعلنت موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية.

ووقّع زيلينسكي أوراق طلب الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي في مقطع فيديو على الإنترنت، كان من الواضح أنه يقصد به الرد على الاحتفالات الروسية في موسكو بإعلان المناطق الأوكرانية المحتلة جزئيًا أراضي روسية جديدة.

وقال في مقطع الفيديو الذي نشره على تطبيق تيليغرام: “نحن نتخذ خطوة حاسمة من خلال التوقيع على طلب أوكراني للانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي”.