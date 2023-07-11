الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدفيديف: الحرب العالمية الثالثة تقترب

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2023 11:35 مساءً
دميتري مدفيديف

دميتري مدفيديف

A A A
طباعة المقال

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن “الحرب العالمية الثالثة تقترب”، مشددا على أن “روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية”.

وكتب عبر “تلغرام” أن “النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة الناتو اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة”، لافتا إلى أن “العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف الناتو”.

وفي تعليقه على نتائج قمة حلف الناتو الأولية اليوم في فيلنيوس، أولى مدفيديف اهتماما خاصا لقرار دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو بالرغم من أن موعد انضمامها ترك مفتوحا، ولم يتم تحديد اية شروط لذلك، كما اشار إلى قرار رفع حجم المساعدات العسكرية المقدمة لنظام كييف.

وقال مدفيديف إن “كل المساعدات الغربية لنظام كييف بمختلف الأسلحة، وآخرها الذخائر العنقودية، مآلها طريق مسدود”، مضيفا أن “الحرب العالمية الثالثة تقترب”.

وسأل: “ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ كل شيء واضح، العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأحد تلك الأهداف هو رفض انضمام مجموعة نازيي كييف إلى حلف الناتو، وهو ما أصررنا عليه من البداية، ويعتبر أمرا مستحيلا بالنسبة لنا”.

وأشار مدفيديف إلى أن “هذا الهدف، يعني أنه سيتعين على روسيا التخلص من هذه المجموعة”، مشددا على ضرورة “إتمام هذه الخطة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في أوكرانيا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

شركة توتال إنرجيز
أميركا ترحب بإبرام العراق اتفاقا ضخما للطاقة مع "توتال إنرجيز"
علم أميركا
أمريكا تستنكر فيتو روسيا "غير الإنساني" ضد تمديد توصيل المساعدات لسوريا
وزارة الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية ترد اليوم على طلب متعلق بمبعوثها إلى إيران

الأكثر قراءة

العنف - تعبيرية
فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
من أحد مجالس العزاء
فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!
علماء آثار عثروا على معبد تحت الأرض فيه باب يؤدي إلى العالم السفلي
تحت أنقاض مدينة قديمة.. اكتشاف "بوابة" للعالم السفلي!