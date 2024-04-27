مجلس الأمن الروسي: ردّ روسيا على مصادرة أصولها سيكون قاسياً لواشنطن

أكد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن روسيا تستعد لرد قاسي على قرار واشنطن بمصادرة أصولها، مشيرًا إلى أن هذا الرد قد لا يكون مماثلاً، ولكنه سيكون بالتأكيد أقسى وأكثر إيلامًا، مما قد يتوقعه الجانب الأمريكي.

وفي تعليقه على القانون الأمريكي الجديد حول مصادرة الأصول الروسية كتب مدفيديف على “تلغرام”: قد لا يمكن لروسيا تقديم رد مماثل تماما بسبب ضآلة الأصول الأمريكية الحكومية في روسيا، إلا أن الرد الروسي لن يكون أقل إيلاما، وسيشمل المواطنين الأمريكيين وممتلكاتهم.

وأضاف: “أعلنت دولتهم حربا هجينة علينا بما في ذلك حربا قانونية وقضائية. وأطلقت آلية للاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الروسية، الأمر الذي يتعارض بالكامل مع القوانين الدولية وقوانينا الوطنية، ويجب أن نرد على ذلك”.

وأشار إلى أنه يمكن لروسيا الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في نطاق الولاية القضائية الروسية بما يشمل ممتلكات الأفراد من أموال وعقارات وحقوق ملكية.

وقال: نعم، هذا أمر صعب، لأن هؤلاء الأفراد كانوا مستثمرين في الاقتصاد الروسي ومنحوا حماية حقوق ملكيتهم الخاصة. لكن حدث ما لم يكن متوقعا، وأعلنت دولتهم الحرب الهجينة علينا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا مشروع قانون يتيح مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة وتحويلها لإعادة إعمار أوكرانيا.

وجمدت واشنطن وحلفاؤها مع بدء العملية العسكرية الروسية 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، فيما ردت روسيا بتجميد أوصول وأسهم وأموال وشركات غربية يؤكد الخبراء أن قيمتها قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار.