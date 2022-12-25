مدفيديف: نسعى لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة أو وقوع كارثة نووية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها، لمنع حدوث كارثة نووية.

وقال مدفيديف، في مقال له بصحيفة “روسيسكايا جازيتا”، الأحد، إنه “إذا لم نحصل على ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب الاتحاد الروسي، فسيستمر التوتر إلى أجل غير مسمى. وستبذل روسيا قصارى جهدها لمنع حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية”.

بوتين: مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة بثت، الأحد، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني لكن كييف وداعميها الغربيين رفضوا المشاركة في محادثات.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط في أشد الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.

ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي بادرة أمل على نهاية الحرب.

ويقول الكرملين إنه سيقاتل حتى تتحقق جميع أهدافه بينما تقول كييف إنه لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقال بوتين في حديث لقناة روسيا1 الرسمية بثته، الأحد “نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه”.