مدفيديف يؤكد ضرورة زيادة عدد القوات المسلحة الروسية

اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الجيش الذي يجمع بين التجنيد الإلزامي والتعاقدي يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه، وأكد ضرورة زيادة عدد القوات المسلحة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام روسية: “في الوقت الحالي، يتطلب الدفاع الناجح عن وطننا جيشا مختلطا قائما على أساس التجنيد الإلزامي والتعاقد”.

وشدد مدفيديف على أن “جيشنا يجب أن يصبح أكبر”، مضيفا أنه “قد تم الإعلان عن عديده المنشود – هو 1.5 مليون شخص على الأقل”.

وأشار مدفيديف إلى أن تنفيذ العملية العسكرية أثر بشكل “جوهري” في مفاهيم بناء القوات المسلحة الروسية، حيث يتم الآن “اختبار قوة الجيش في ظروف الأعمال القتالية”.

حل مشكلة عدم تبلور المجتمع

وقال مدفيديف إن تنفيذ العملية العسكرية الخاصة كشف عن بعض الصعوبات، لا سيما في المجالات البيروقراطية والتكنولوجية.

وأشار مدفيديف إلى أن تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، ساعد في نفس الوقت في حل مشكلة عدم تبلور المجتمع.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “من الواضح أن بعض المؤسسات في بلادنا، لم تكن مستعدة بشكل كامل لتنفيذ العملية العسكرية الخاصة. ربما كان الوسط البيروقراطي غير جاهز لذلك بشكل كامل وكذلك على الأغلب لم يكن المكون التكنولوجي جاهزا تماما. وحتى شعب التجنيد نفسها لم تكن مستعدة- لقد بقيت هذه المؤسسات بدون الاهتمام اللازم بها لفترة طويلة”.

وقام مدفيديف بتقييم حالة المجتمع، وقال: “كما تعلمون هناك عدم تبلور في مجتمعنا. لقد أصبح هذا المجتمع أكثر ازدهارا مما كان عليه في التسعينيات”.