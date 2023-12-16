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مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

منذ 19 دقيقة
مدمرة أمريكية- أرشيفية

مدمرة أمريكية- أرشيفية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة أسقطت 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر اليوم السبت.

وذكر البيان “في ساعات الصباح الباكر من يوم 16 ديسمبر (بتوقيت صنعاء)، نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية يو.إس.إس كارني (دي.دي.جي 64) من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاما جويا مسيرا تم إطلاقها كموجة طائرات مسيرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن”.

وأضاف “تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيرة هجومية انتحارية وجرى إسقاطها دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات. وتم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد”.

    المصدر :
  • رويترز

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