مدمرة أمريكية تسقط 3 مسيّرات بعد هجمات على سفن بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن مدمرة أميركية أسقطت طائرات مسيّرة عدة خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.

وقالت “سنتكوم” في بيان “وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر”.

وأضاف البيان أن “المدمرة يو إس إس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة” وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن سفينة حربية أميركية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر، الأحد.

وقال البنتاغون: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأميركية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن عن استهداف سفينتين “إسرائيليتين” في باب المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

ووفقاً لبيان الحوثيين فقد “جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحريةِ اليمنية”.

وأشار البيان إلى أن قوات الحوثيين “مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.