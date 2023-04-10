مدمرة أمريكية تنفذ عملية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي، الاثنين، في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في تايوان في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأمريكية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي.

وقال بيان للبحرية الأمريكية إن “عملية حرية الملاحة هذه تدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر”.

وفي الشهر الماضي وقع خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات المدمرة ميليوس التي قالت الصين إنها دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل.

ذخيرة حية

جاء هذا الإعلان، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في تايوان في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

كما أتى بالتزامن مع تأكيد الجيش الصيني أن حاملة الطائرات “شاندوغ” استخدمت في مناوراته العسكرية، وكشف أن طائرات “تحمل ذخيرة حيّة” أجرت “محاكاة لضربات” قرب تايوان. وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني ببيان إن “أسرابا عدة من المقاتلات من طراز إتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان.