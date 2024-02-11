مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتسم بـ"المتانة"!

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، أنها متفائلة إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي كونه يتسم بالمتانة على نحو مدهش رغم حالة الضبابية الراهنة.

وأضافت في كلمة ألقتها في القمة العالمية للحكومات في دبي أن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة اليوم الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” (WEF) World Economic Forum، يرى ستة من بين كل عشرة من كبار الاقتصاديين الذين شاركوا في استقصاء رأي للمنتدى أن أداء الاقتصاد العالمي جاء هزيلاً خلال عام 2023، ويتوقعون أن يصبح أكثر ضعفاً خلال عام 2024، كما يُوضح الشكل رقم (1)، الأمر الذي يتوافق مع تقديرات مؤسسات دولية عدة.

إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي من 3% عام 2023 إلى 2.9% عام 2024. في حين تتنبأ مؤسسة “كونفرنس بورد” (Conference Board) بأن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي بحِدة أكبر من 3.2% إلى 2.6% خلال نفس الفترة.

وتُشير تقديرات كبرى المؤسسات المالية العالمية إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتراوح بين 1.9% (سيتي جروب) و2.8% (مورجان ستانلي)، كما يوضح الشكل رقم (2).