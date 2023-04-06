مديرة صندوق النقد الدولي نتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من 3% في 2023

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا الخميس إن الصندوق يتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي لأقل من ثلاثة بالمئة في 2023 وأن يظل عند نحو ثلاثة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إشارة إلى زيادة مخاطر حدوث تراجع.

وهذا هو أدنى معدل نمو متوسط الأجل يتوقعه الصندوق منذ 1990، وأقل بكثير من متوسط النمو البالغ 3.8 بالمئة خلال العقدين الماضيين.

وقالت جورجيفا إن إجراءات السياسة النقدية والمالية القوية بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا حالت دون حدوث نتائج أسوأ بكثير في السنوات القليلة الماضية، لكن توقعات النمو تظل ضعيفة نظرا للتضخم الذي يرتفع باستمرار. وأضافت أن انهيار بنوك في سويسرا والولايات المتحدة كشف عن نقاط ضعف مالية زادت مخاطر التراجع للاقتصاد العالمي.

وقالت في خطاب قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد الأسبوع المقبل “على الرغم من مرونة أسواق العمل بشكل مدهش والطلب القوي من المستهلكين، وعلى الرغم من الانتعاش في الصين، نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة أقل من ثلاثة بالمئة هذا العام.. لا يزال النمو ضعيفا بشكل غير مسبوق بالنسبة للوقت الحالي وعلى المدى المتوسط”.

وأضافت في فعالية استضافتها (ميريديان هاوس آند بوليتيكو) “مع تصاعد التوتر السياسي، ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال تحقيق انتعاش قوي أمرا صعب التحقيق، وهذا يلحق الضرر بالتوقعات للجميع، خاصة بالنسبة للأشخاص والدول الأكثر ضعفا”.

وانخفض النمو العالمي بمقدار النصف تقريبا إلى 3.4 بالمئة في 2022 في أعقاب صدمة الحرب الروسية في أوكرانيا نزولا من 6.1 بالمئة في 2021.